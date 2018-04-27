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Шестиклассники напишут всероссийскую проверочную работу по географии
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Шестиклассники напишут всероссийскую проверочную работу по географии 

Агентство «Москва» 12 минут назад
Фото: Newsroom24
Учащиеся шестых классов напишут 27 апреля всероссийскую проверочную работу (ВПР) по географии, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
«Данная проверочная работа проводится в 2018 г. в режиме апробации, ее проведут 24,7 тыс. школ из всех регионов России», — говорится в сообщении.
На выполнение работы по географии дается 60 минут. Она включает в себя 10 заданий. При выполнении ВПР не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, атласом и другими справочными материалами.
Задания ВПР по географии проверяют умение работать с различными источниками географической информации (картами, фотографиями, графиками, текстом), а также знание географии родного края.
Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.
В марте-мае 2018 г. ВПР проводятся для учащихся четвертых, пятых, шестых и 11 классов.
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