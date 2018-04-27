Шестиклассники напишут всероссийскую проверочную работу по географии

Учащиеся шестых классов напишут 27 апреля всероссийскую проверочную работу (ВПР) по географии, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Данная проверочная работа проводится в 2018 г. в режиме апробации, ее проведут 24,7 тыс. школ из всех регионов России », — говорится в сообщении.

На выполнение работы по географии дается 60 минут. Она включает в себя 10 заданий. При выполнении ВПР не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, атласом и другими справочными материалами.

Задания ВПР по географии проверяют умение работать с различными источниками географической информации (картами, фотографиями, графиками, текстом), а также знание географии родного края.

Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.

В марте-мае 2018 г. ВПР проводятся для учащихся четвертых, пятых, шестых и 11 классов.