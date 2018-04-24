Ещё
Почти 40 тысяч школ напишут ВПР по математике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 40 тысяч школ напишут ВПР по математике 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Во вторник более 39 тысяч школ в РФ напишут всероссийскую проверочную работу (ВПР) по математике для четвероклассников, и почти 38 тысяч школ проведут работу по истории для учащихся пятых классов, об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
"ВПР по математике проведут более 39 тысяч школ из всех регионов России. Работа включает 11 заданий, на ее выполнение отводится 45 минут. При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками, калькулятором", — говорится в пресс— релизе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Там уточняется, что в этот же день 37,6 тысяч школ проведут ВПР по истории для пятых классов. Согласно релизу, на ее выполнение дается 45 минут, она состоит из двух частей и включает в себя восемь заданий. Пресс-служба обращает внимание, что при написании ВПР учебными материалами пользоваться нельзя.
Ранее Рособрнадзор сообщил о датах проведения проверочных работ по другим предметам. Согласно представленному расписанию, 20 марта для одиннадцатиклассников прошла ВПР по иностранным языкам (английскому, немецкому и французскому), 21 марта — по истории, 3 апреля — по географии (ВПР по географии может проводиться как в 11, так и в 10 классах, в зависимости от учебного плана школы), 5 апреля — по химии, 10 апреля — по физике. Одиннадцатиклассники из 16 тысяч российских школ 16 апреля написали ВПР по биологии. С 17 по 19 апреля прошла ВПР по русскому языку для учащихся четвертых и пятых классов.
РИА Новости: последние новости
Учительница из Новосибирска ставит пятерки за ответы в Instagram "КомпАс". HR: рынок труда должен сам себя регулировать В нескольких школах Кирова отменили уроки из-за непогоды
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»589
В России рассказали о ненужности в космосе114
Россия поставила США серьезное условие291
Климкин сделал грубую ошибку64
Раскрыта причина инцидента в Торонто1
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение