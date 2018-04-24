Почти 40 тысяч школ напишут ВПР по математике

МОСКВА , 24 апр — РИА Новости . Во вторник более 39 тысяч школ в РФ напишут всероссийскую проверочную работу (ВПР) по математике для четвероклассников, и почти 38 тысяч школ проведут работу по истории для учащихся пятых классов, об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора

"ВПР по математике проведут более 39 тысяч школ из всех регионов России. Работа включает 11 заданий, на ее выполнение отводится 45 минут. При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками, калькулятором", — говорится в пресс— релизе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Там уточняется, что в этот же день 37,6 тысяч школ проведут ВПР по истории для пятых классов. Согласно релизу, на ее выполнение дается 45 минут, она состоит из двух частей и включает в себя восемь заданий. Пресс-служба обращает внимание, что при написании ВПР учебными материалами пользоваться нельзя.

Ранее Рособрнадзор сообщил о датах проведения проверочных работ по другим предметам. Согласно представленному расписанию, 20 марта для одиннадцатиклассников прошла ВПР по иностранным языкам (английскому, немецкому и французскому), 21 марта — по истории, 3 апреля — по географии (ВПР по географии может проводиться как в 11, так и в 10 классах, в зависимости от учебного плана школы), 5 апреля — по химии, 10 апреля — по физике. Одиннадцатиклассники из 16 тысяч российских школ 16 апреля написали ВПР по биологии. С 17 по 19 апреля прошла ВПР по русскому языку для учащихся четвертых и пятых классов.