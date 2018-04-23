Более 300 детей приняли участие в международной школьной олимпиаде «Интеллект» в Подмосковье

Международная школьная олимпиада «Интеллект», состоявшаяся в Московской области , собрала более 300 участников. Об этом сообщает пресс-служба Ломоносовской школы №5.

«В Ломоносовской школе №5 состоялись ХХ юбилейная Международная олимпиада и фестиваль «Интеллект». Олимпиада проходила для детей со 2 по 11 класс — в ее рамках учащимся задавались вопросы по всем предметам школьной программы, однако задания были не только на знания, но и на внимательность, память, логику и изобретательность. Например, участникам давали тексты русских и зарубежных писателей и ставили задачи сформулировать свое мнение о них. Еще один тип заданий — просмотр фильмов на ботаническую тематику — после которых олимпиадникам задавались вопросы», — говорится в сообщении.