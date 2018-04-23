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Более 300 детей приняли участие в международной школьной олимпиаде «Интеллект» в Подмосковье
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Более 300 детей приняли участие в международной школьной олимпиаде «Интеллект» в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Международная школьная олимпиада «Интеллект», состоявшаяся в Московской области, собрала более 300 участников. Об этом сообщает пресс-служба Ломоносовской школы №5.
«В Ломоносовской школе №5 состоялись ХХ юбилейная Международная олимпиада и фестиваль «Интеллект». Олимпиада проходила для детей со 2 по 11 класс — в ее рамках учащимся задавались вопросы по всем предметам школьной программы, однако задания были не только на знания, но и на внимательность, память, логику и изобретательность. Например, участникам давали тексты русских и зарубежных писателей и ставили задачи сформулировать свое мнение о них. Еще один тип заданий — просмотр фильмов на ботаническую тематику — после которых олимпиадникам задавались вопросы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в мероприятии приняли участие дети из различных регионов России и мира, в том числе из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Пензы, Самары, Нижнего Новгорода, Ялты, с Украины и Мальты, из Латвии, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Южной Кореи. Также для детей были организованы мастер-классы, в том числе по обучению игре в гольф. Кроме того, для участников олимпиады провели концерт с участием певцов Марка Тишмана, Дианы Гурцкая и участников проекта «Голос».
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