Европейский университет проиграл спор с Рособрнадзором в суде Москвы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 24 апреля. / ТАСС /. Арбитражный суд Москвы отказал удовлетворять исковые требования Европейского университета в Санкт-Петербурге, который просил признать недействительным акт проверки, на основании которой вузу отказали в выдаче лицензии. Как сообщила во вторник ТАСС глава аппарата ректора Европейского университета Алла Самолетова, это решение будет обжаловано.

"Суд не встал на нашу сторону и отказал в удовлетворении исковых требований. Мы будем обжаловать это решение", — сказала Самолетова.

В Арбитражном суде столицы Европейский университет пытался оспорить акт проверки, которая легла в основу причин для отказа в выдаче вузу новой лицензии на осуществление образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам. Ранее Европейский университет потерял лицензию, добровольно сдав ее в Рособрнадзор в конце июля прошлого года после судебных разбирательств с этим ведомством. После этого пакеты документов на получение новой образовательной лицензии вуз подавал трижды.

В первый раз их вернули практически сразу, указав на несоответствия государственным стандартам, во второй — назначили проверку, которая осмотрела помещения и составила акт, указав на ряд недостатков. В третий раз Европейский университет подал документы в Рособрнадзор для получения новой лицензии, но ему снова было отказано на основании заключения МЧС , в котором говорилось о необходимости переоборудовать четыре серверных шкафа. Однако, по словам Самолетовой, на момент подачи документов для получения лицензии, этого заключения у вуза не было.