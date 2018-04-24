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Европейский университет проиграл спор с Рособрнадзором в суде Москвы
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Европейский университет проиграл спор с Рособрнадзором в суде Москвы 

ТАСС 1 час назад
Фото: dp.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал удовлетворять исковые требования Европейского университета в Санкт-Петербурге, который просил признать недействительным акт проверки, на основании которой вузу отказали в выдаче лицензии. Как сообщила во вторник ТАСС глава аппарата ректора Европейского университета Алла Самолетова, это решение будет обжаловано.
"Суд не встал на нашу сторону и отказал в удовлетворении исковых требований. Мы будем обжаловать это решение", — сказала Самолетова.
В Арбитражном суде столицы Европейский университет пытался оспорить акт проверки, которая легла в основу причин для отказа в выдаче вузу новой лицензии на осуществление образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам. Ранее Европейский университет потерял лицензию, добровольно сдав ее в Рособрнадзор в конце июля прошлого года после судебных разбирательств с этим ведомством. После этого пакеты документов на получение новой образовательной лицензии вуз подавал трижды.
В первый раз их вернули практически сразу, указав на несоответствия государственным стандартам, во второй — назначили проверку, которая осмотрела помещения и составила акт, указав на ряд недостатков. В третий раз Европейский университет подал документы в Рособрнадзор для получения новой лицензии, но ему снова было отказано на основании заключения МЧС, в котором говорилось о необходимости переоборудовать четыре серверных шкафа. Однако, по словам Самолетовой, на момент подачи документов для получения лицензии, этого заключения у вуза не было.
Европейский университет основали в 1994 году, это один из первых частных вузов в стране. Это небольшой магистерский вуз с исключительно гуманитарным профилем, рассчитанный на обучение 226 студентов. В университете пять факультетов. В попечительский совет университета входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
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