Проверочные работы по математике и истории напишут школьники в Подмосковье 24 апреля

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по математике и истории напишут ученики 4-х и 5-х классов 24 апреля в Подмосковье , говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Во всех муниципальных образованиях Московской области 24 апреля обучающиеся 4-х классов из 1394 школ напишут ВПР по математике одновременно с обучающимися 5-х классов из 1345 школ, которым предстоит принять участие в ВПР по истории», — говорится в сообщении.

Продолжительность работы по математике для 4 класса и истории для 5 класса — 45 минут.

Результаты ВПР по математике не предназначены для оценки деятельности образовательных организаций, органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Итоги ВПР также не влияют на годовые отметки и перевод в следующий класс.

Результаты могут быть использованы для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов и регионов, для совершенствования методики преподавания предметов в школах, а также для индивидуальной работы с обучающимися.

Результаты ВПР станут известны не позднее 7 мая 2018 года.