Ещё
В Крыму рассказали, сколько потратят на отдых детей в лагерях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму рассказали, сколько потратят на отдых детей в лагерях 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. В бюджете Крыма на покупку путевок в детские оздоровительные лагеря заложено 300 млн рублей. Еще 90 млн рублей на эти цели выделили муниципалитеты и 15 млн рублей привлечено внебюджетных средств. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова.
"На сегодняшний день бюджет государственной программы по развитию образования в Республике Крым составляет 300 млн рублей. 76% этих денег уже отторговано. У нас победили хорошие лагеря, в которые не стыдно будет заехать крымским детям, и уверена, они получат безопасный и содержательный отдых. Остальные деньги в процессе закупок", — отметила она.
По словам Гончаровой, в ходе предстоящего курортного сезона будут оздоровлены 100% крымских детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, около 67% школьников из многодетных семей и порядка 70% детей с ограниченными возможностями, состояние которых позволяет посещать лагеря. Кроме того, детские лагеря смогут посетить проблемные подростки, состоящие на учете в МВД.
РИА Новости Крым: последние новости
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны‍ Эстонец и украинец подрались в Литве из-за спора о России МИД РФ предупредил Киев о жестком ответе на ситуацию с моряками "Норда"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие234
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто19
На Москву обрушится торнадо42
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»258
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня23
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение