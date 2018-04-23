В Крыму рассказали, сколько потратят на отдых детей в лагерях

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 апр — РИА Новости Крым . В бюджете Крыма на покупку путевок в детские оздоровительные лагеря заложено 300 млн рублей. Еще 90 млн рублей на эти цели выделили муниципалитеты и 15 млн рублей привлечено внебюджетных средств. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова

"На сегодняшний день бюджет государственной программы по развитию образования в Республике Крым составляет 300 млн рублей. 76% этих денег уже отторговано. У нас победили хорошие лагеря, в которые не стыдно будет заехать крымским детям, и уверена, они получат безопасный и содержательный отдых. Остальные деньги в процессе закупок", — отметила она.