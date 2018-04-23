В ГД назвали глупыми заявления Лондона о группе по «изучению поведения РФ» 

Ранее министр иностранных дел Великобритании анонсировал создание «Большой семёркой» спецгруппы по изучению «пагубного поведения России».
«На такие глупые заявления трудно реагировать… Говоря про таких лидеров, ты обижаешь, наверное, народ, раз у них такие руководители», — сказал Чепа. Депутат добавил, что Борис Джонсон представляет себя строгим учителем, а российские власти — непослушными учениками. В этой связи законодатель предположил, что глава внешнеполитического ведомства Британии в школе сам был плохим учеником.