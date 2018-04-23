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Учительница дает задания школьникам в Instagram
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Учительница из Новосибирска ставит пятерки за ответы в Instagram 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Учитель одной из гимназий Новосибирска необычным образом стимулирует интерес школьников к истории — она дает им задания прямо в соцсети Instagram и ставит за их правильное выполнение пятерки.
Учитель истории и обществознания Елена Вервейн рассказала, что идея помочь ученикам с помощью популярной соцсети быстрее запомнить термины, даты или безошибочно определять памятники культуры и архитектуры возникла у нее около месяца назад. Отправной точкой стали слова одного из учеников, который в сердцах воскликнул, что не представляет, как можно отличить Екатерининский дворец от Зимнего по плохим фотографиям в пособиях.
"При изучении тем, особенно связанных с культурой, мы обращаем внимание на мельчайшие подробности. Они учат, пишут контрольные или сдают зачет в устной форме. В Instagram выставила в качестве повторения и возможности доучить, получить "бонусную" оценку", — сказала учитель.
К примеру, одно из заданий — написать названия храмов в том порядке, в котором расположены их фотографии в посте. "Пишем в директ! Называем храмы в том порядке, в котором они указаны. Первые пять человек — пятерки по истории", — предложила учитель.
По ее словам, школьники 6 и 7 классов, которых она учит в этом учебном году, просят ее почаще давать такие задания. Свои пятерки за правильно выполненный "творческий конкурс" пока получили только около семи человек из трех классов, но педагога радует и это.
"У современных детей клиповое мышление, они не сидят и не читают книг… Они увидели картинку, иллюстрацию и… может быть, запомнили. В потоке огромного количества информации надо найти главное, я в этом стараюсь им помочь. Думаю, что запоминают", — сказала учитель, отвечая на вопрос о том, что все ответы ученики легко могут найти в интернете.
Елена Вервейн считает, что почвы для какой-то негативной оценки со стороны руководства быть не может, так как подобные задания необязательны для выполнения и представляют собой альтернативу творческим заданиям. "Чтобы понять современного школьника, надо знать его интересы, вкусы, предпочтения", — добавила педагог.
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