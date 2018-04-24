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«Бессмертный полк» не нуждается в «сгонах»
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«Бессмертный полк» не нуждается в «сгонах» 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Каждый год — одно и то же.
Школьники из Королева пожаловались на принуждение к участию в акции «Бессмертный полк».
Десятиклассник одной из школ города инициировал заявление, которое, кроме него, подписали еще шесть его одноклассников. В документе ученики заявили, что отказываются проходить строевую подготовку или участвовать в каких-либо мероприятиях 9 мая, поскольку по закону этот день считается выходным.
Заявление было направлено уполномоченному по правам ребенка Московской области и Комитету образования Королева. В последней инстанции школьников заверили, что посещение «Бессмертного полка» — личное и добровольное дело каждого.
Я хожу на «Бессмертный полк» уже несколько лет подряд безо всякой разнарядки. Точно так же поступают каждый год, без преувеличения, миллионы людей по всему миру — от Нью-Йорка до Сиднея.
В одном только московском «полку» на прошлое 9 мая собралось около миллиона человек.
Сегодня движение «Волонтеры Победы» снова направило в правительство Москвы уведомление о проведении шествия «Бессмертного полка» 9 мая, ожидая, что в столице снова будет в районе миллиона участников акции.
Это ужасно круто, что миллионам людей не нужны никакие указания и «сгоны» для того, чтобы почтить память своих родных, чтобы гордиться своими героями. Но вдвойне неприятно на этом фоне рвение отдельных чиновников, госслужащих, которые пытаются выслужиться за счет классной всенародной акции, ставшей настоящей национальной традицией.
Уважаемые чиновники, директора заводов, завучи школ и прочие руководители комитетов! Не надо портить праздник своими никому ненужными усилиями, и заставлять идти на «Бессмертный полк» тех, кто пока не хочет участвовать в акции.
Они посмотрят год, два, и пойдут в конце концов с портретами своих дедов и прадедов, потому что им есть, кем гордиться.
Не мешайте, в конце концов, людям гордиться своими предками так, как они сами того хотят. «Бессмертный полк» от этого меньше не станет.
А с вами, дорогие читатели, надеюсь, увидимся 9 мая в Москве!
Слава России!
Источник: Блог Кристины Потупчик
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