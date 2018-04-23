Ещё
В Татарстане утверждён список востребованных профессий с 2019 по 2025 год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Татарстане утверждён список востребованных профессий с 2019 по 2025 год 

RT на русском 1 час назад
В Татарстане утвердили перечень востребованных профессий с 2019 по 2025 год, сообщает «Реальное время».
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации региона.
Всего в списке 646 профессий. Среди них — автомеханик, вышивальщица, повар, слесарь, ювелир.
Из документов следует, что республиканские министерства должны при оформлении контрольных цифр приёма студентов на 2019/2020 учебный год руководствоваться данным перечнем.
В 2017 году сообщалось, что определены самые востребованные специалисты на рынке труда в России.
RT на русском: последние новости
Россиянки рассказали о победе на Европейской математической олимпиаде Детям из одной семьи предлагают давать преимущественное право поступления в одну школу Опубликованы фото с места ЧП в школе Башкирии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»493
Россия поставила США серьезное условие280
Климкин сделал грубую ошибку56
Российские суда лишат входа на Украину159
На Москву обрушится торнадо47
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение