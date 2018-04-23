В Татарстане утверждён список востребованных профессий с 2019 по 2025 год

Татарстане утвердили перечень востребованных профессий с 2019 по 2025 год, сообщает «Реальное время». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации региона. Всего в списке 646 профессий. Среди них — автомеханик, вышивальщица, повар, слесарь, ювелир. Из документов следует, что республиканские министерства должны при оформлении контрольных цифр приёма студентов на 2019/2020 учебный год руководствоваться данным перечнем. В 2017 году сообщалось, что определены самые востребованные специалисты на рынке труда в России