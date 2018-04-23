«Русская Арктика» пригласит к участию в «Арктическом диктанте — 2019» все школы Поморья

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Церемония награждения победителей и участников первого «Арктического диктанта», прошедшего в апреле 2018 года в ряде школ Архангельской области , прошла в столице региона. В ходе церемонии представители соорганизатора конкурса, национального парка «Русская Арктика», заявили о намерении привлечь к участию в диктанте на следующий год все школы Поморья.

"Результаты ребят, активность их педагогов дали нам понять, что интерес к «Арктическому диктанту» высок, поэтому мы намерены в 2019 году расширить географию и пригласить к участию в диктанте школы всей Архангельской области", — приводит слова заместителя директора по экологическому просвещению и туризму «Русской Арктики» Виктора Кузнецова пресс-служба нацпарка.

Всего в диктанте 2018 года приняло участие 536 учеников 7-8 классов из 19 школ столицы Архангельской области. Победителем диктанта стал ученик школы №52 Лев Птицын, правильно ответивший на 39 из 40 вопросов. Более чем половину вопросов смогли ответить 47 школьников. Они получили дипломы финалистов конкурса.

"Арктический диктант" — конкурс, участникам которого предложили ответить на 40 вопросов, связанных с географией, историей освоения территории «Русской Арктики» — полярных архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.