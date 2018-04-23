Из-под крыла Путина. Шмелева сменит Васильеву на посту министра образования

На пороге реформ

Елена Шмелева приобрела широкую известность в начале этого года, когда стала не просто доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента, а сопредседателем его предвыборного штаба. До этого ее знали только как руководителя сочинского центра для одаренных детей «Сириус».

Как отмечают наши источники, у Шмелевой уже есть на руках несколько проектов развития отечественного образования, в том числе школьного. В планах — открытие центров для одаренных детей по всей стране, развитие инклюзивного образования, которое противопоставляет себя принципу единых стандартов. И в этом смысле Шмелева — идеологический противник действующего министра образования Ольги Васильевой

Потенциальная сменщица Васильевой выглядит на ее фоне более прогрессивной. Ее опыт работы с одаренными детьми в «Сириусе» лежит в общей плоскости с молодежной политикой Кремля в последние месяцы. В тренде этой политики — отбор самых талантливых представителей молодежи и их интеграция в систему государственной власти. О послужном списке Шмелевой написано немало.

Также существует версия, что после инаугурации президента Минобрнауки разделится на два ведомства: Министерство образования и Министерство науки и высоких технологий. Согласно этой теории, Шмелева возглавит первое.

Who is Елена Шмелева?

Если приглядеться к биографии Шмелевой, многое встанет на свои места. Ее близость к Владимиру Путину слишком явна. Она училась в том же университете (СПБГу), что и президент. Закончила социологический факультет в 1995 году. Одним из ее преподавателей и кураторов был легендарный политтехнолог Дмитрий Гавра , который бок о бок работал с Владимиром Путиным в команде Анатолия Собчака в начале 90-х. Ходят слухи, что Гавра до сих пор консультирует Шмелеву.

Но этим не ограничиваются связи Шмелевой и Путина. Фактическим основателем фонда «Талант и успех», который учредил образовательный центр «Сириус», является виолончелист Сергей Ролдугин — один из ближайших друзей президента. Напомним, что «Сириус» Шмелева возглавила в 2015 году. Так что Елена и Шмелева и Владимир Путин — давние знакомые, и в этом смысле ее приход на Министерское кресло логичен.

Кресло раздора

Только вот справится ли она с новыми полномочиями? Ведь кресло Министра образования в России за последние годы стало «расстрельным». Если Васильева действительно уйдет, то, получается, она продержалась на своем посту меньше двух лет, а ее предшественник Дмитрий Ливанов не многим больше — четыре года.

«Ливанов представлял ту же группу, что и Фурсенко, поэтому можно сказать, что либеральных клан в образовании определял политику больше 10 лет. Когда Васильева начала делать первые шаги в смене политики, группы, которые форсировали Минобр, захотели вернуть это ведомство под свой контроль», — отмечает политолог.

Эксперты считают, что из-за близости к Владимиру Путину Шмелева может стать компромиссной фигурой для федеральных игроков, борющихся за власть в министерстве. А ее имидж может прийтись по духу протестным группам населения, которых не устраивает нынешняя система образования в России.

«Этап реформ в российском образовании завершился ЕГЭ, которым практически все недовольны, поскольку его формат предполагает обучение исполнителей, а не творчески, нестандартно мыслящих личностей. Общество ожидает, что такой механический подход к обучению с огромным набором ненужной вариативности будет скорректирован. И в такой ситуации позитивный имидж Шмелевой более уместен, чем консервативный имидж Ольги Васильевой», - считает эксперт Института кризиса Александр Асадчий.

Неудачи Васильевой

Васильева, действительно, будучи весьма консервативным министром, хотела проводить непопулярные реформы, которые не устраивали ряд федеральных игроков. Речь идет о введении единых учебников по ряду предметов: русский язык, литература, история и т.д. Васильевой противостояла вице-премьер Ольга Голодец , которая в начале этого года подвергла критике инициативы Министерства образования.

Велика вероятность, что Ольга Васильева уйдет с поста министра на позицию советника президента по делам религиозных конфессий. По данным наших источников, она является креатурой духовника Владимира Путина, епископа Тихона. Васильева — автор ряда теологических работ. Она никогда не скрывала свою религиозность, чем вызвала отторжение у более либеральных членов правительства.