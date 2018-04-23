Детские оркестры Костромы сразятся на «Tutti-фестивале»

Костроме этой весной впервые состоится муниципальный фестиваль детских оркестровых коллективов «Tutti-фестиваль». Он соберет лучшие детские оркестры города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фестиваль посвящён 100-летию дополнительного образования в России , выступать ребята будут в помещении губернского симфонического оркестра на улице Никитской, 96. На сцене свои таланты покажут коллективы детских музыкальных школ, детских школ искусств, общеобразовательных школ и гимназий города.

Организаторы уже приняли более 10 заявок от камерных струнных и духовых оркестров, эстрадно-камерного, оркестра народных инструментов.

Фестиваль состоится 27 апреля в 17:30.