Первые интеллектуальные битвы среди школьников пройдут в пяти городах России

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Интеллектуальные битвы Science Slam School, в ходе которых школьники расскажут о своих научных исследованиях, пройдут в пяти городах России с 23 по 29 апреля. Об этом в понедельник сообщили в "Роснано"

"Организаторы популярных научных битв предоставили сцену школьникам 9-11 классов для рассказа о собственных исследованиях в области нанотехнологий, экологии, физики, генной инженерии и не только. Такой проект должен прокачать навыки выступлений у учащихся и заинтересовать их сверстников наукой", — говорится в сообщении.

Новосибирске, Хабаровске, Перми и Первые научные состязания Science Slam School пройдут в Петербурге Тольятти . Среди тем выступления школьников, например, заявлены следующие: «Как из растения получить краситель», «Оформление пространства школы как способ вовлечения детей в учебный процесс», «Создание посуды из биоразлагаемых материалов» и другие.

Заявки на участие в отборочном этапе подали более 50 школьников со всей России. Среди них организаторы выбрали по шесть учащихся в каждом городе, которые сразятся в научном бою на региональном уровне. Победители городских этапов получат путевки в летний образовательный лагерь Школьной лиги «Роснано» — Наноград, который в июле этого года пройдет на острове Русский во Владивостоке

Новый формат интеллектуального досуга школьные Science Slam — проект Ассоциации Science Slam Россия и Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «Роснано».