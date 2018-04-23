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В Курганской области рекомендовали уволить директора школы, где произошла стрельба
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В Курганской области рекомендовали уволить директора школы, где произошла стрельба 

RT на русском 46 минут назад
Фото: RT на русском
Департамент образования и науки Курганской области рекомендовал уволить директора шадринской школы, где в марте 2018 года произошла стрельба. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на первого заместителя директора ведомства Эдуарда Абрамова.
«Так как школа муниципальная, мы можем только рекомендовать городскому отделу образования принять какие-либо меры», — отметил Абрамов.
Он рассказал, что в ходе ведомственной проверки были обнаружены управленческие системные дефекты, что позволяет поставить вопрос о соответствии директора образовательного учреждения занимаемой должности.
В департаменте также считают необходимым наказать нескольких сотрудников школы, в том числе классного руководителя, социального педагога и замдиректора по воспитательной работе. Речь идёт о дисциплинарном взыскании.
В самом ведомстве из-за инцидента уже наказаны два чиновника, отметил Абрамов.
Со своей стороны, глава отдела образования Шадринска Светлана Кислицына заявила, что директор школы Александра Юрченко находится в отпуске, и после её выхода на работу 17 мая будет принято соответствующее решение.
21 марта в Шадринске ученица седьмого класса устроила в школе стрельбу из пневматического оружия. НСН сообщала о пострадавших.
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