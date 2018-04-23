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В школе №667 пройдет отчетный концерт воспитанников секций дополнительного образования
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В школе №667 пройдет отчетный концерт воспитанников секций дополнительного образования 

Управа района Бирюлево Западное 33 минуты назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Отчетные концерты воспитанников блока дополнительного образования школы №667 пройдут в среду и четверг, 25 и 26 апреля.
Хореографические коллективы «АРИТ-ТОН» и «Вдохновение» представят танцевальные номера, посвященные Дню танца.
А в четверг состоится большой отчетный концерт «Ритмы детства». Воспитанники объединения
Cambridge English, ансамбля «Вдохновение», студий «АРТ-ТОН», «PRIDE», «Музыкальная шкатулка», «Мелодия», «Звонкие струны», хора «Звонкие голоса», секции «АкроMIX-2001» представят авторские номера и покажут, чему они научились за этот год.
Напомним, что воспитанники телестудии школы №2001 прошли в шорт-лист Национальной премии Детское патриотическое творчество.
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