В школе №667 пройдет отчетный концерт воспитанников секций дополнительного образования

Отчетные концерты воспитанников блока дополнительного образования школы №667 пройдут в среду и четверг, 25 и 26 апреля.

Хореографические коллективы «АРИТ-ТОН» и «Вдохновение» представят танцевальные номера, посвященные Дню танца.

А в четверг состоится большой отчетный концерт «Ритмы детства». Воспитанники объединения

Cambridge English, ансамбля «Вдохновение», студий «АРТ-ТОН», «PRIDE», «Музыкальная шкатулка», «Мелодия», «Звонкие струны», хора «Звонкие голоса», секции «АкроMIX-2001» представят авторские номера и покажут, чему они научились за этот год.

Напомним, что воспитанники телестудии школы №2001 прошли в шорт-лист Национальной премии Детское патриотическое творчество.