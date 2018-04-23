Смолин поддержал инициативу о запрете рекламы на написание дипломов под заказ

«Идея правильная. Нечего жить чужим трудом», — прокомментировал он законопроект, запрещающий рекламировать услуги по написанию на заказ курсовых работ, дипломов и диссертаций.

За поддельные квалификационные работы, считает парламентарий, необходимо штрафовать, однако эти штрафы не должны быть заоблачными. Сумму в полмиллиона рублей для юридических лиц Смолин предлагает уменьшить, аргументируя это тем, что на написании курсовых и кандидатских на заказ вряд ли можно заработать подобную сумму.

«Я бы больше наказывал тех, кто покупает поддельные работы», — поделился мнением первый замглавы думского Комитета по образованию и науке.

В последнее время, во многом благодаря движению «Антиплагиат» вопрос с поддельными курсовыми, канидатскими и докторскими работами стоит не так остро. «Подделок стало значительно меньше, движение „Антиплагиат“ в значительной степени доказало свою эффективность», — отметил депутат.

Однако нередко в борьбе с плагиатом используются формальные методы. «Если вы защищаете диссертацию по юриспруденции, то цитируете большое количество законов и нормативных актов. При формальном подходе выявляется большая доля плагиата. Но на самом деле это не плагиат, а материал для анализа», — привёл пример парламентарий.

Ранее стало известно, что Минобрнауки предлагает внести изменения в законы о рекламе и об образовании, согласно которым размещённые в Интернете объявления с предложениями скачать готовую или написать на заказ дипломную работу или диссертацию, будут расцениваться как административные правонарушения.

Если поправки будут приняты, частных лиц за подобную рекламу оштрафуют на сумму от 2 до 2,5 тысяч рублей. С юридических лиц за подобное правонарушения взыщут от100 до 500 тысяч.

Кроме того, опубликованный на федеральном портале нормативных актов законопроект обязывает высшие учебные заведения публиковать в свободном доступе на официальных вузовских сайтах полный текст выпускных работ бакалавров, специалистов, магистров.

После защиты ВКР должна быть доступна для ознакомления всем желающим в течение минимум шести месяцев. Работа, представленная в печатном виде аттестационной комиссии, должна полностью совпадать с электронной версией, размещённой на сайте вуза.

Планируется, что обсуждение поправок продлится до 15 ноября.