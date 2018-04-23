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Ученики экошколы Соколиной горы участвовали в городском ориентировании
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Ученики экошколы Соколиной горы участвовали в городском ориентировании 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Команда «Исследователь» из школы №446 под руководством педагогов Ларисы Ивановой и Оксаны Тимофеевой приняла участие в городском квесте по естествознанию.
Как рассказали педагоги образовательного учреждения Соколиной горы, в качестве поиска по контрольным пунктам ребятам были даны вопросы — и они сделали день насыщенным, ярким и полным активности. Ребята успешно работали в команде, обсуждали темы, рисовали, решали задачи и всячески оказывали друг другу поддержку.
Более 70 команд участвовали в квесте, который организовал ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. Городской этап — это прохождение по маршруту с решением задач по географии, геологии, палеонтологии. Маршрут пролегал по паркам, метрополитену, по природным территориям Москвы. Ребята из школы №446 получили сертификат участников и увезли домой немало приятных воспоминаний.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №446».
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