Ученики экошколы Соколиной горы участвовали в городском ориентировании

Команда «Исследователь» из школы №446 под руководством педагогов Ларисы Ивановой и Оксаны Тимофеевой приняла участие в городском квесте по естествознанию.

Как рассказали педагоги образовательного учреждения Соколиной горы, в качестве поиска по контрольным пунктам ребятам были даны вопросы — и они сделали день насыщенным, ярким и полным активности. Ребята успешно работали в команде, обсуждали темы, рисовали, решали задачи и всячески оказывали друг другу поддержку.

Более 70 команд участвовали в квесте, который организовал ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. Городской этап — это прохождение по маршруту с решением задач по географии, геологии, палеонтологии. Маршрут пролегал по паркам, метрополитену, по природным территориям Москвы . Ребята из школы №446 получили сертификат участников и увезли домой немало приятных воспоминаний.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №446».