Более 55 тыс. человек посетили пятый Московский международный салон образования

На ВДНХ в столице с 18 по 21 апреля прошел пятый Московский международный салон образования (ММСО), на котором свои разработки представили более 400 компаний, салон посетили более 55 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«С 18 по 21 апреля на ВДНХ прошел пятый Московский международный салон образования, который подтвердил статус крупнейшего события в образовательной сфере России . За четыре дня ММСО посетили более 55 тысяч человек, около 400 тысяч человек следили за событиями салона через онлайн-трансляции в социальных сетях», — говорится в сообщении.

В работе салона приняли участие представители всей системы образования. За четыре дня состоялось более тысячи деловых мероприятий, свои разработки представили более 400 компаний-экспонентов. В выставочной части были представлены передовые технологии, ключевые разработки и продукты для сферы образования.

В этом году на салоне были представлены семь тематических кластеров: «Государственная политика», «Дошкольное образование», «Общее образование», «Среднее профессиональное образование», «Высшее образование», «Дополнительное образование», «Инклюзивное образование», в рамках которых обсуждались ключевые вопросы по каждому из направлений.

В 2018 году в рамках салона впервые прошел форум руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования городов России. В нем приняли участие делегации из 89 городов. Участники форума обсудили вопросы оценки качества образования, изменение механизмов и повышение эффективности управления муниципальным образованием, социокультурную адаптацию детей мигрантов, а также пути оптимальной организации совместного обучения особых детей в обычной школе.

Ольга Голодец. «За пять лет работы ММСО превратился в рабочий механизм. Большая экспозиционная часть салона, где представлены все ключевые разработки в сфере образования, позволяет значительно сократить их путь к школьнику, студенту — к тем, кому они действительно нужны и полезны», — отметила председатель организационного комитета салона, заместитель председателя правительства России

По словам министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, Московский международный салон образования, собирающий на своей площадке ведущие образовательные проекты и практики, предоставляет возможность каждому найти свой дальнейший образовательный путь.