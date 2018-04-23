Школа №1282 отмечена благодарственным письмом за участие в IV Международной Олимпиаде МСМ

В Олимпиаде «Поколение, устремленное в будущее» приняли участие две ученицы сокольнической школы №1282.

— В этом году «улов» необычайно богат, — отметили представители образовательного учреждения. Помимо феноменального успеха сокольнических суперфиналисток (напомним, что изначально в Олимпиаде приняли участие 2,5 тыс. школьников из лучших столичных школ), одиннадцатиклассник Текстр Хо получил грамоту и приз за выдающееся эссе — открытый авиабилет в любую точку мира для участия в программе МСМ, а все остальные, принявшие участие в Образовательном Форуме участники Олимпиады, ушли с сертификатами, подтверждающими уровень владения английским языком на основании тестирования TOEFL 1-го тура.

Школа №1282 «Сокольники» была отмечена благодарственным письмом и памятным знаком за участие в Олимпиаде.

Швейцарии, Германии, Соединенных Штатов Америки, В состав международного жюри вошли представители образовательных организаций Англии Чехии . Суперфинал прошел на сцене главного конференц-зала Дома Правительства. Пять участников, в том числе две ученицы школы №1282 — Татьяна Казаева и Василиса Филиповская — представили свои выступления на английском языке в формате TED Talks.

Василиса отмечена как самый харизматичный оратор, за что награждена приглашением на профориентационный многодневный тренинг. Татьяне досталась «пальма первенства» Олимпиады, и этим летом девушка отправится в двухнедельный образовательный тур в Swiss Education Academy.

Фото: пресс-служба ГБОУ «Школа №1282 „Сокольники“.