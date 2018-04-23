Ещё
Школа №1282 отмечена благодарственным письмом за участие в IV Международной Олимпиаде МСМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школа №1282 отмечена благодарственным письмом за участие в IV Международной Олимпиаде МСМ 

Управа района Сокольники 1 час назад
В Олимпиаде «Поколение, устремленное в будущее» приняли участие две ученицы сокольнической школы №1282.
— В этом году «улов» необычайно богат, — отметили представители образовательного учреждения. Помимо феноменального успеха сокольнических суперфиналисток (напомним, что изначально в Олимпиаде приняли участие 2,5 тыс. школьников из лучших столичных школ), одиннадцатиклассник Текстр Хо получил грамоту и приз за выдающееся эссе — открытый авиабилет в любую точку мира для участия в программе МСМ, а все остальные, принявшие участие в Образовательном Форуме участники Олимпиады, ушли с сертификатами, подтверждающими уровень владения английским языком на основании тестирования TOEFL 1-го тура.
Школа №1282 «Сокольники» была отмечена благодарственным письмом и памятным знаком за участие в Олимпиаде.
В состав международного жюри вошли представители образовательных организаций Англии, Швейцарии, Германии, Соединенных Штатов Америки, Чехии. Суперфинал прошел на сцене главного конференц-зала Дома Правительства. Пять участников, в том числе две ученицы школы №1282 — Татьяна Казаева и Василиса Филиповская — представили свои выступления на английском языке в формате TED Talks.
Василиса отмечена как самый харизматичный оратор, за что награждена приглашением на профориентационный многодневный тренинг. Татьяне досталась «пальма первенства» Олимпиады, и этим летом девушка отправится в двухнедельный образовательный тур в Swiss Education Academy.
Фото: пресс-служба ГБОУ «Школа №1282 „Сокольники“.
Управа района Сокольники: последние новости
Ребята из школы Сокольников стали участниками научно-практической конференции Школьники Сокольников провели образовательную экспедицию в Крыму В «Школе на Гастелло» обсудили особенности работы с учениками с ОВЗ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»80
На Москву обрушится торнадо28
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО83
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении322
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение