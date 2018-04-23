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В школе №1558 прошла городская общественно-педагогическая акция
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В школе №1558 прошла городская общественно-педагогическая акция 

Управа района Бабушкинский 35 минут назад
Фото: Управа района Бабушкинский
«Эстафета профессионального успеха» прошла в апреле на базе школы № 1558. Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«Цель акции — методическая поддержка выпускников педагогических вузов столицы и продвижение достижений молодых специалистов в сфере общего и дополнительного образования, развитие профессионального сотрудничества в области реализации методических идей и технологий обучения», — говорится в сообщении.
Напомним, школа № 1558 регулярно выступает в качестве площадки различных мероприятия для детей и педагогов. (ео)
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