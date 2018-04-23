В школе №1558 прошла городская общественно-педагогическая акция

«Эстафета профессионального успеха» прошла в апреле на базе школы № 1558. Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

«Цель акции — методическая поддержка выпускников педагогических вузов столицы и продвижение достижений молодых специалистов в сфере общего и дополнительного образования, развитие профессионального сотрудничества в области реализации методических идей и технологий обучения», — говорится в сообщении.

Напомним, школа № 1558 регулярно выступает в качестве площадки различных мероприятия для детей и педагогов. (ео)