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В курской школе ребёнок умер на уроке физкультуры
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В курской школе ребёнок умер на уроке физкультуры 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Сейчас следователи проводят проверку по факту происшествия
По версии следствия, утром 23 апреля 2018 года ребёнок находился в спортивном зале одной из средних школ города Курска. На занятии ему стало плохо, сотрудники учебного заведения вызвали скорую, но спасти мальчика не удалось. По приезду медики констатировали смерть малолетнего.
Как сообщают в региональном СУ СК, причиной гибели ребёнка стала внезапная сердечная смерть. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев, изучают необходимую документацию. Также по факту происшествия назначена медицинская судебная экспертиза.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.
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