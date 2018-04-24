В курской школе ребёнок умер на уроке физкультуры

Сейчас следователи проводят проверку по факту происшествия

По версии следствия, утром 23 апреля 2018 года ребёнок находился в спортивном зале одной из средних школ города Курска . На занятии ему стало плохо, сотрудники учебного заведения вызвали скорую, но спасти мальчика не удалось. По приезду медики констатировали смерть малолетнего.

Как сообщают в региональном СУ СК, причиной гибели ребёнка стала внезапная сердечная смерть. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев, изучают необходимую документацию. Также по факту происшествия назначена медицинская судебная экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.