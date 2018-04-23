В отделении школы №1236 состоялась ярмарка профессий

Ярмарка профессий состоялась на минувшей неделе в учебном корпусе № 963 школы № 1236. Мероприятие проводилось для учащихся 8–9 классов в рамках городского проекта «Профессиональная среда».

— В ярмарке приняли участие представители 11 колледжей столицы: Колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже, медицинского училища № 7, Политехнического колледжа имени Годовикова, колледжа по подготовке социальных работников № 16, колледжа автомобильного транспорта № 9, колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, колледжа связи № 54, Политехнического колледжа № 13 имени Овчинникова, Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова, Колледжа железнодорожного и городского транспорта и Колледжа современных технологий имени Михаила Панова, — сообщили в администрации школы.

Отмечается, что представители каждого колледжа провели для учеников мастер-классы и консультации по профессиональной подготовке. (то)