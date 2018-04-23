Первоклассник умер после получения травм на школьном стадионе в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ , 23 апреля. / ТАСС /. Первоклассник общеобразовательной школы № 171 Екатеринбурга получил смертельные раны во время прогулки на школьном стадионе в Екатеринбурге, впоследствии он умер. Прокуратура Верх-Исетского района города начала проверку, сообщили в понедельник в пресс-службе областного ведомства.

"Прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку в связи с гибелью школьника в результате травмирования на школьном стадионе Первоклассник школы №171 гулял на школьном стадионе, где, предположительно, упал, предположительно, на торчащий кусок арматуры, который «зашел» в голову", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ребенок находился в течение недели в больнице, где врачи боролись за его жизнь. «Несмотря на все усилия, он скончался Проверяется информация, что после его строительства [стадиона] была оставлена арматура возле забора», — отметили в ведомстве.