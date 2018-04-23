День рождения школьного музея-клуба отметили на 1-й Дубровской

Праздник, посвящённый дню рождения школьного музея-клуба, прошел 18 апреля в учебном корпусе «Дубровка» школы № 1274 имени Владимира Маяковского. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— «Маяковский и другие» — именно так называлось торжественное мероприятие, подготовленное учениками 7–11 классов. Мы рассказали о «Бригаде Маяковского» — объединении пропагандистов творчества поэта, существовавшем в 30-60-е годы ХХ века. Члены «Бригады» были друзьями нашей школы, помогали в создании и открытии музея, участвовали в праздниках, в конкурсах чтецов. Руководителю «Бригады», сотруднику Литературного музея Артемию Григорьевичу Бромбергу в этом году исполнилось бы 115 лет. Мы говорили также о влиянии поэзии В. В. Маяковского на творчество В. С. Высоцкого, ведь в этом году отмечается 80-летний юбилей со дня его рождения. Звучали стихи поэтов в исполнении наших чтецов, а также видеозаписи с актерским чтением, — сообщили в администрации.

По словам представителей администрации школы, праздник получился насыщенным, серьезным и интересным. (ео)