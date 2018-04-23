Потолок обрушился в московской школе

Часть навесного потолка обвалилась в средней школе на юге столицы. По словам директора учреждения Карине Бадалян, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщило РИА «Новости».

Учеников и учителей в этот момент в коридоре не было. Бадалян уточнила, что с потолка обрушились восемь плиток. Инцидент не повлиял на учебный процесс, уроки продолжились в штатном режиме.

Школа функционирует. Госпитализированных детей нет — Карине Бадалян

В настоящий момент в школе работают сотрудники правоохранительных органов . Они проверяют причины обрушения.