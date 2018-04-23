Потолок обрушился в московской школе 

Часть навесного потолка обвалилась в средней школе на юге столицы. По словам директора учреждения Карине Бадалян, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщило РИА «Новости».
Учеников и учителей в этот момент в коридоре не было. Бадалян уточнила, что с потолка обрушились восемь плиток. Инцидент не повлиял на учебный процесс, уроки продолжились в штатном режиме.
Школа функционирует. Госпитализированных детей нет — Карине Бадалян
В настоящий момент в школе работают сотрудники правоохранительных органов. Они проверяют причины обрушения.
Подвесной потолок, зафиксированный в переходе между атриумами, упал в торговом центре «Европа» в Калининграде. По словам свидетелей, все произошло в части здания, в которой шли ремонтные работы. Сначала полетела штукатурка, а потом упал и сам потолок. На время работы спасателей работу заведения приостановили.