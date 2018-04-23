Учащиеся школы имени Василия Орлова приняли участие в конференции «Старт в медицину»

Открытая научно-практическая конференция «Старт в медицину» состоялась недавно в столице. Участие в мероприятии приняли учащиеся 10А3 класса химико-биологического профиля ГБОУ «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова».

— Елизавета Липецкая выступила со стендовым докладом «Изучение загрязнения атмосферного воздуха района Марьина Роща» в секции «Экология и эволюция». Остальные учащиеся в качестве гостей послушали доклады других участников, а также посетили лекции и мастер-классы на темы «Жизнь в мире микробов» и «Как поставить микробиологический диагноз», — сообщили в администрации школы.

Напомним, что учащиеся ГБОУ «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова» регулярно принимают участие в конференции «Старт в медицину». (то)