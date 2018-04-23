Эксперты проверят школу на юге Москвы, где обрушился потолок

Навесной потолок в школе № 1526 на юге Москвы проверят после его частичного обрушения на пятиклассника, сообщила РИАМО в понедельник директор учебного учреждения Карине Бадалян.

По ее словам, в результате инцидента травму получил ученик 5 класса — царапину руки от отлетевшего осколка плитки. Врач скорой оказал ребенку помощь на месте.

«Упало несколько плиток навесного потолка, они сделаны из гипсокартона. Такое в школе произошло впервые. Сегодня кабинет опечатали, и уже на завтра приглашены специалисты для проверки всего потолка в школе на предмет его безопасного крепления», — сказала Бадалян.

Она добавила, инцидент произошел в кабинете математики на первом этаже.