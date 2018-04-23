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Эксперты проверят школу на юге Москвы, где обрушился потолок
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Эксперты проверят школу на юге Москвы, где обрушился потолок 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Навесной потолок в школе № 1526 на юге Москвы проверят после его частичного обрушения на пятиклассника, сообщила РИАМО в понедельник директор учебного учреждения Карине Бадалян.
По ее словам, в результате инцидента травму получил ученик 5 класса — царапину руки от отлетевшего осколка плитки. Врач скорой оказал ребенку помощь на месте.
«Упало несколько плиток навесного потолка, они сделаны из гипсокартона. Такое в школе произошло впервые. Сегодня кабинет опечатали, и уже на завтра приглашены специалисты для проверки всего потолка в школе на предмет его безопасного крепления», — сказала Бадалян.
Она добавила, инцидент произошел в кабинете математики на первом этаже.
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