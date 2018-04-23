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Воспитанники школы №654 в Текстильщиках приняли участие в субботнике
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Воспитанники школы №654 в Текстильщиках приняли участие в субботнике 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Ученики школы №654 имени Фридмана, которая находится в районе Текстильщики, 21 апреля приняли участие в общегородском субботнике. Об этом рассказали в администрации школы.
— Несмотря на то, что с утра небо хмурилось и мог пойти весенний дождик, добровольцев было много. Мальчишки и девчонки, мамы и папы, классные руководители дружно взялись за дело: собирали листву и ветки, окучивали деревья и кустарники, подметали дорожки и спортивные площадки, красили скамейки и парковку для самокатов, — добавил представитель школы.
Школа №654 имени Фридмана находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
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