О влиянии человека на законы экономики рассказали школьникам Сокола

Встреча с академиком Михаилом Левицким 16 апреля состоялась в школе №1251 имени генерала Шарля де Голля на Соколе. Подробности сообщили организаторы.

— В гости к нам пришел доктор педагогических наук, академик Российской академии образования, завкафедрой экономики и менеджмента МГПУ Михаил Львович Левицкий. К встрече присоединились воспитанники академического и социально-экономического классов, — уточнил представитель школы.

На встрече была затронута тема «Экономические законы как результат нашего поведения», посвященная, в том числе, тому, как поведение людей определяет основные законы экономической теории. (ео)