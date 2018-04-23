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О влиянии человека на законы экономики рассказали школьникам Сокола
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О влиянии человека на законы экономики рассказали школьникам Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Встреча с академиком Михаилом Левицким 16 апреля состоялась в школе №1251 имени генерала Шарля де Голля на Соколе. Подробности сообщили организаторы.
— В гости к нам пришел доктор педагогических наук, академик Российской академии образования, завкафедрой экономики и менеджмента МГПУ Михаил Львович Левицкий. К встрече присоединились воспитанники академического и социально-экономического классов, — уточнил представитель школы.
На встрече была затронута тема «Экономические законы как результат нашего поведения», посвященная, в том числе, тому, как поведение людей определяет основные законы экономической теории. (ео)
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