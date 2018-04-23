В школе на Синявинской собрались любители танцев

В актовом зале «Школы Перспектива» состоялся конкурс юных талантов «Я в танцах». Свои номера на отборочном туре представили более 30 участников.

— Жюри предстояло оценить и строгую классику в дуэте с гимнастикой и народные танцы, жгучую латину и современный хип-хоп, — отметил представитель администрации школы.

В состав жюри вошло 3 педагога дополнительного образования и ученица 9 класса. Каждый наставник отобрал в свою команду по 8 участников.

Лучших танцоров определят уже на текущей неделе. Финал конкурса состоится в среду, 25 апреля. (то)