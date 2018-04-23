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В школе на Синявинской собрались любители танцев
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В школе на Синявинской собрались любители танцев 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
В актовом зале «Школы Перспектива» состоялся конкурс юных талантов «Я в танцах». Свои номера на отборочном туре представили более 30 участников.
— Жюри предстояло оценить и строгую классику в дуэте с гимнастикой и народные танцы, жгучую латину и современный хип-хоп, — отметил представитель администрации школы.
В состав жюри вошло 3 педагога дополнительного образования и ученица 9 класса. Каждый наставник отобрал в свою команду по 8 участников.
Лучших танцоров определят уже на текущей неделе. Финал конкурса состоится в среду, 25 апреля. (то)
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