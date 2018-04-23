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Оперного певца Георгия Васильева подозревают в избиении школьника
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Оперного певца Георгия Васильева подозревают в избиении школьника 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
По предварительным данным, в одной из столичных школ между двумя учениками произошел конфликт. Один из второклассников оказался сыном оперного певца Георгия Васильева. 40-летний мужчина якобы не только провел воспитательную беседу с обидчиком своего отпрыска, но и дал ребенку подзатыльник, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Мама мальчика обратилась сначала в больницу, где врач зафиксировал травмы, а потом и в полицию, где написала на Васильева заявление. Сотрудникам правоохранительных органов еще предстоит разобраться в случившемся.
Артист, который в свою очередь, на данный момент находится на гастролях, уже извинился перед матерью школьника в одном из мессенджеров. На данный момент женщина раздумывает над тем, стоит ли подавать жалобу на педагогов школы, которые не обратили внимания на инцидент, — сообщает "Московский комсомолец".
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