Оперного певца Георгия Васильева подозревают в избиении школьника 

По предварительным данным, в одной из столичных школ между двумя учениками произошел конфликт. Один из второклассников оказался сыном оперного певца Георгия Васильева. 40-летний мужчина якобы не только провел воспитательную беседу с обидчиком своего отпрыска, но и дал ребенку подзатыльник, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Мама мальчика обратилась сначала в больницу, где врач зафиксировал травмы, а потом и в полицию, где написала на Васильева заявление. Сотрудникам правоохранительных органов еще предстоит разобраться в случившемся.
Артист, который в свою очередь, на данный момент находится на гастролях, уже извинился перед матерью школьника в одном из мессенджеров. На данный момент женщина раздумывает над тем, стоит ли подавать жалобу на педагогов школы, которые не обратили внимания на инцидент, — сообщает "Московский комсомолец".