«Кто-то скажет, что частное образование не нужно, но это не так»

«Когда частное образование только создавалось, никто не подумал о разделении функций и задач частного и государственного сектора. На первом этапе развития частных вузов государственная помощь им была нужна. На рынке был громадный отложенный спрос, ведь в советское время в вузы не попадало и 30% выпускников, кроме того, регламенты ограничивали право платного набора в государственные вузы.

Ситуация резко изменилась в 2008 году, когда для частников случился „идеальный шторм“. Во-первых, к этому времени сняли все ограничения по платному набору в государственные вузы, которые тоже открыли „популярные“ специальности. Во вторых, ввели ЕГЭ и он стал обязательным при приеме в частные вузы. В третьих, закончился высокий спрос. И в связи с неповоротливостью государства, при резкой демографической яме, количество бюджетных мест стало превышать количество выпускников. Этот фактор и стал сильнейшим ударом по частным вузам. Несмотря на объявленную политику „равенства“ бюджетные места, как и другие инструменты поддержки до частных вузов не дошли. Это наложилось и на экономический кризис. Как можно конкурировать, если у одних бюджетные места и государственная поддержка, а у других ничего? Вопрос качества на спрос влияет крайне мало. При нынешнем уровне доходов россиян, определяющим фактором была и остается возможность бесплатного обучения. Таким образом, частное образование загнали в маргинальный сектор — учить тех, кто не поступил на бюджет в государственные вузы и в них же на внебюджет, который стал таким же по стоимости. Кроме того, мониторинг приравнял требования к частникам к тем же, что и для госвузов, при несопоставимом уровне господдержки.

Кто-то скажет, а может оно и не нужно частное образование. Очень нужно — для одной, но самой главной вещи — для конкуренции. В образовании она пока не сложилась. Систему сохранили в каком-то послесоветском виде. Это странно, ведь страна перешла в новую формацию, а образование осталось в прошлом. При этом советское образование действительно было хорошим, качественным. Но оно соответствовало времени, оно было лучшим для социалистической формы хозяйства, а сейчас его состояние вносит дисбаланс во всю систему экономики.

Сейчас нужно завершать давно начатую реформу. ЕГЭ введен, а следующий и главный шаг так и не сделан. Я говорю о введении государственного финансового обязательства, причем привязанного к результатам ЕГЭ. Оно должно быть именным и вот с этим инструментом каждый гражданин сможет пойти туда, где, как ему дадут хорошее образование — а не туда, где есть бюджетные места.

По сути, гражданам надо дать такое право, чтобы у вузов была конкуренция за внимание абитуриентов, которые уже обеспечены финансово, а не за лояльность министерства, его благосклонность. Кстати, сейчас получается, что за образование мы уже платим дважды — в виде налогов, за счет которых содержатся госвузы, а второй раз в теневой сектор — репетиторам при сдаче того же ЕГЭ, а в перспективе и при сдаче вводимого единого экзамена для бакалавров. Репетиторство вовсе может вырасти в параллельную квазисистему. В таком формате никто в третий раз — частному вузу, сколь угодно хорошему — платить не захочет.

При нормальной конкуренции, при равном доступе к ресурсам, выигрывает тот, у кого качество выше, и для государства именно качество образования должно быть синонимом конкурентности. И частное образование станет востребованным, как только будут введены независимые системы оценки качества образования при, повторюсь, возможности граждан распоряжаться средствами, которые государство выделяет на их образование».