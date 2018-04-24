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Укладку более 3,6 тысяч кв.м асфальта проведут во дворе школы № 1947
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Укладку более 3,6 тысяч кв.м асфальта проведут во дворе школы № 1947 

Управа района Соколиная гора 29 минут назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
О планах по благоустройству школы № 1947 рассказал глава управы района Соколиная гора Александр Аксенов.
Эта школа стала победительницей городского смотра-конкурса после благоустройства, которое прошло немало лет назад, сообщил глава управы. Школа №1947 на Щербаковской улице долго радовала своим внешним видом учеников и учителей, а также родителей. Теперь настало время снова привести территорию образовательного учреждения в порядок. В сентябре подрастающему поколению соколинцев предстоит прийти в преображенную школу.
В планах по благоустройству значится ремонт асфальта, замена бортового камня, укладка полиуретанового покрытия и тротуара из брусчатки, обустройство цветников и газонов, установка малых архитектурных форм и игрового оборудования.
Фото: предоставлено управой района Соколиная гора.
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