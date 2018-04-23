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Эксперт рассказал о возможном повышении цен на учебники
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Эксперт рассказал о возможном повышении цен на учебники 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Директор Ассоциации издателей и пользователей учебной литературы Борис Кузнецов рассказал о возможном росте цен на учебники.
"Министерство образования в последнее время ведет стремительную монополизацию рынка учебной литературы для школы. Это приведет к отсутствию конкуренции в разработке учебников и их подготовке на более профессиональном уровне", — пояснил он в эфире радио «Москва FM».
По словам эксперта, в результате монополизации может снизиться качество литературы, а стоимость учебников при этом повысится.
Общественники из Ассоциации отправили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором пожаловались на действия Минобрнауки. В нем говорится, что ведомство систематически нарушает правила формирования федерального перечня учебников и пытается утвердить новые образовательные стандарты вопреки экспертным мнениям.
В прошлом году Минобрнауки по поручению президента России подготовило предложения по повышению качества экспертизы, а также разработке и применению базовых учебников в школах.
Речь идет о возможности выбора учителем линейки, состоящей из проверенных, выверенных учебников, а не о конкретных единичных книг.
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