Эксперт рассказал о возможном повышении цен на учебники

Директор Ассоциации издателей и пользователей учебной литературы Борис Кузнецов рассказал о возможном росте цен на учебники.

Министерство образования в последнее время ведет стремительную монополизацию рынка учебной литературы для школы. Это приведет к отсутствию конкуренции в разработке учебников и их подготовке на более профессиональном уровне", — пояснил он в эфире радио «Москва FM».

По словам эксперта, в результате монополизации может снизиться качество литературы, а стоимость учебников при этом повысится.

Общественники из Ассоциации отправили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором пожаловались на действия Минобрнауки. В нем говорится, что ведомство систематически нарушает правила формирования федерального перечня учебников и пытается утвердить новые образовательные стандарты вопреки экспертным мнениям.

В прошлом году Минобрнауки по поручению президента России подготовило предложения по повышению качества экспертизы, а также разработке и применению базовых учебников в школах.

Речь идет о возможности выбора учителем линейки, состоящей из проверенных, выверенных учебников, а не о конкретных единичных книг.