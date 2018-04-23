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В школе на юге Москвы обвалился навесной потолок
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В школе на юге Москвы обвалился навесной потолок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Часть навесного потолка обрушилась в школе №1526 на юге Москвы, пострадавших среди учеников и преподавателей в результате инцидента нет, сообщила РИА Новости директор учебного учреждения Карине Бадалян.
Ранее в СМИ появилась информация об обрушении части потолка в одной из столичных школ.
"Сейчас в школе полиция, мы выясняем обстоятельства происшествия. Пострадавших детей нет", — сказала Бадалян РИА Новости.
Директор уточнила, что с навесного потолка упало восемь плиток. По ее словам, образовательный процесс не был нарушен. «Школа функционирует. Госпитализированных детей нет», — отметила собеседница агентства.
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