Зеленоградское отделение МГПУ стало площадкой конкурса идей «Трансформация» 

Зеленоградское отделение ГАОУ ВО МГПУ впервые стало официальной пилотной площадкой конкурса инновационных образовательных идей «Трансформация».
Конкурс важен тем, что побуждает молодежь, овладевшую непедагогической профессией к образовательной деятельности. Ведь это не формализованная олимпиада, а живой конкурс, предлагающий участникам самоопределиться не только личностно и профессионально, но и социально, заглянув в будущее, при этом договорившись о конкретных действиях со всеми заинтересованными лицами — директорами школ, университета, самими участниками.
В ходе двух дней работы участники смогли продемонстрировать компетенции, востребованные сегодня в школе: понимание ценностей современного образования, тенденций его развития, системное мышление, креативность, коммуникативные навыки, умение работать в команде.
По итогам конкурса эксперты от работодателей сразу нескольких школ сделали финалистам предложения о трудоустройстве в следующем учебном году. А университет в свою очередь предложил победителям пройти переподготовку и обучение в магистратуре.