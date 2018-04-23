Ещё
Зеленоградское отделение МГПУ стало площадкой конкурса идей «Трансформация»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленоградское отделение МГПУ стало площадкой конкурса идей «Трансформация» 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Зеленоградское отделение ГАОУ ВО МГПУ впервые стало официальной пилотной площадкой конкурса инновационных образовательных идей «Трансформация».
Конкурс важен тем, что побуждает молодежь, овладевшую непедагогической профессией к образовательной деятельности. Ведь это не формализованная олимпиада, а живой конкурс, предлагающий участникам самоопределиться не только личностно и профессионально, но и социально, заглянув в будущее, при этом договорившись о конкретных действиях со всеми заинтересованными лицами — директорами школ, университета, самими участниками.
В ходе двух дней работы участники смогли продемонстрировать компетенции, востребованные сегодня в школе: понимание ценностей современного образования, тенденций его развития, системное мышление, креативность, коммуникативные навыки, умение работать в команде.
По итогам конкурса эксперты от работодателей сразу нескольких школ сделали финалистам предложения о трудоустройстве в следующем учебном году. А университет в свою очередь предложил победителям пройти переподготовку и обучение в магистратуре.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Делегации зеленоградских школ побывали в Томске Учитель Зеленограда стала финалистом городского конкурса «Педагог года Москвы 2018» Доцент МИЭТа заняла первое место на международном конкурсе преподавателей вузов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»90
На Москву обрушится торнадо28
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора30
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО88
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении327
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение