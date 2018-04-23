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Дмитрий Медведев предложил внести изменения в закон «О рекламе»
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Дмитрий Медведев предложил внести изменения в закон «О рекламе» 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Медведев распорядился рассмотреть предложение о запрете рекламы услуг по написанию дипломных и диссертационных работ.
Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Правительство предлагает внести корректировки в действующий закон «О рекламе»: «Законопроектом предлагается ввести запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся».
В кабмине считают, что предоставление подобных услуг плохо сказывается на объективности оценки этих работ: «Предоставление третьими лицами услуг по подготовке и написанию работ в рамках государственной системы научной аттестации, промежуточной или итоговой аттестации обучающихся оказывает негативный эффект на результаты обучения, на объективность оценки научной квалификации».
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