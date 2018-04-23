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Новый учебный корпус построят на территории поселения Воскресенское
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Новый учебный корпус построят на территории поселения Воскресенское 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
На территории поселения Воскресенское в 2019 году планируется построить новый учебный корпус, сообщили 23 апреля в местной администрации.
— Здание возведут на месте дошкольной образовательной площадки №6 «Воскресеночка» комплекса «Школа №2070». В настоящее время обсуждаются детали сноса старого объекта. Планируется, что детский сад будет рассчитан в общей сложности на 300 человек, — рассказал сотрудник администрации поселения.
Он добавил, что старое здание ДОП №6, расположенное по адресу: поселок Воскресенское, дом №28 «А», — имеет долгую историю. Полноценно детский сад начал работать в 1970 году.
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