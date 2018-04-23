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Известный костромской ученый стал «Профессором года»
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Известный костромской ученый стал «Профессором года» 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Профессор КГУ Павел Белкин получил престижную премию в области науки, узнал KOSTROMA.TODAY. Ее вручение прошло 18 апреля в Курском университете.
В этот день в торжественной обстановке вручали премию «Профессор года» по Центральному федеральному округу. В актовом зале вместе собрались выдающиеся деятели науки из 15 областей ЦФО.
В итоге лауреатами премии стали 18 человек из ведущих вузов округа. Престижная награда досталась также профессору, преподавателю института физико-математических и естественных наук КГУ Павлу Белкину.
Костромской профессор известен всей стране своими многочисленными научными исследованиями.
Например, в прошлом году Павел Белкин вместе со своими учениками рассказал об изобретении технологии защиты металла от ржавчины.
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