Известный костромской ученый стал «Профессором года»

Профессор КГУ Павел Белкин получил престижную премию в области науки, узнал KOSTROMA.TODAY. Ее вручение прошло 18 апреля в Курском университете.

В этот день в торжественной обстановке вручали премию «Профессор года» по Центральному федеральному округу. В актовом зале вместе собрались выдающиеся деятели науки из 15 областей ЦФО.

В итоге лауреатами премии стали 18 человек из ведущих вузов округа. Престижная награда досталась также профессору, преподавателю института физико-математических и естественных наук КГУ Павлу Белкину.

Костромской профессор известен всей стране своими многочисленными научными исследованиями.

Например, в прошлом году Павел Белкин вместе со своими учениками рассказал об изобретении технологии защиты металла от ржавчины.