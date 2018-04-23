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Ученики школы №1296 в Восточном Дегунине стали призерами естественнонаучных конференций
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Ученики школы №1296 в Восточном Дегунине стали призерами естественнонаучных конференций 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Ученики девятых и десятых классов школы № 1296 стали призерами городских научно-практических конференций «Наука для жизни», «Инженеры будущего» и «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Члены жюри высоко оценили проекты наших учащихся, — рассказал представитель администрации. — Призовые места заняли работы «Выращивание экологически чистых огурцов гидропонным способом», «Сборка гальванического элемента и повышающего преобразователя», а также «Изучение колебательных реакций и факторов, влияющих на их протекание».
Напомним, школа № 1296 находится по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 3. (мю)
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