Ученики школы №1296 в Восточном Дегунине стали призерами естественнонаучных конференций

Ученики девятых и десятых классов школы № 1296 стали призерами городских научно-практических конференций «Наука для жизни», «Инженеры будущего» и «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Члены жюри высоко оценили проекты наших учащихся, — рассказал представитель администрации. — Призовые места заняли работы «Выращивание экологически чистых огурцов гидропонным способом», «Сборка гальванического элемента и повышающего преобразователя», а также «Изучение колебательных реакций и факторов, влияющих на их протекание».

Напомним, школа № 1296 находится по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 3. (мю)