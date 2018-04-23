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Школьники из Бибирева стали активными участниками второго общегородского субботника
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Школьники из Бибирева стали активными участниками второго общегородского субботника 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Ученики и сотрудники школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» стали активными участниками второго общегородского субботника, который прошел 21 апреля. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Школьники и их родители, а также педагоги вместе навели красоту и порядок на школьной территории: подмели, покрасили заборы, помыли цоколи и фасады, прогребли траву, — рассказали в администрации школы.
Кроме того, старшеклассники приняли участие в двух районных субботниках: ученики 8 «А» школьного отделения № 4 помогали приводить в порядок территорию Лианозовского парка, а девятые классы школьного отделения № 3 участвовали в массовых работах, которые прошли в «Этнографической деревне Бибирево». (вт)
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