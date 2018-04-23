Двое школьников из Лосинки стали победителями Всероса по физкультуре

Учащиеся двух школ Лосиноостровского района — Иван Пименов и Дмитрий Богачев — стали победителями Всероссийской олимпиады по физической культуре. Заключительный этап проходил во второй половине апреля в Ульяновске

Иван Пименов учится в школе № 1955, а Дмитрий Богачев — кадет Московского Шереметьевкого кадетского корпуса школы № 1381, — пояснили в администрации школы № 1955.

Там добавили, что ребята долго и упорно шли к победе, а помогали им их наставники, учителя физической культуры Виталий Греков и Елена Аникина. (иб)