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Двое школьников из Лосинки стали победителями Всероса по физкультуре
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Двое школьников из Лосинки стали победителями Всероса по физкультуре 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Учащиеся двух школ Лосиноостровского района — Иван Пименов и Дмитрий Богачев — стали победителями Всероссийской олимпиады по физической культуре. Заключительный этап проходил во второй половине апреля в Ульяновске.
Иван Пименов учится в школе № 1955, а Дмитрий Богачев — кадет Московского Шереметьевкого кадетского корпуса школы № 1381, — пояснили в администрации школы № 1955.
Там добавили, что ребята долго и упорно шли к победе, а помогали им их наставники, учителя физической культуры Виталий Греков и Елена Аникина. (иб)
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