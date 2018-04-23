В Орловском госуниверситете нашли нарушения закона об образовании 

Проверяющие от Рособрнадзора в Орловском государственном университете имени Тургенева нашли ряд нарушений в работе вуза.
Плановая выездная проверка, проведенная в конце марта, касалась соблюдения вузом законодательства в области образования и соответствия содержания и качества подготовки студентов требованиям госстандарта.
В карточке проверки, выложенной на сайте Рособрнадзора, отмечено 31 нарушение, связанное с бюрократическими процедурами в сфере приема студентов или, например, охраны их здоровья. Ряд нарушений касался программ обучения, их обновлений и процентного соотношений интерактивных форм занятий и лекций и так далее.
На устранение всех недочетов вузу дали 1-2 месяца. На это время его аккредитация приостановлена. В пресс-службе ОГУ корреспонденту «АиФ-Черноземье» пояснили, что это стандартная процедура при выявлении нарушений для любого вуза и на процесс обучения в университете приостановление аккредитации ни как не повлияет.
Напомним, внимание к Орловскому госуниверситету привлек один из его студентов — 47-летний немец Йорн Хезе. Он рассказал СМИ и проверяющим органам о неприемлемых условиях проживания в вузовском общежитии, а также возмутился слабым уровнем мотивации преподавателей, администрации и студентов вуза.
«Я не очень удивлен диапазоном и серьезностью нарушений, установленных комиссией. Следующим неизбежным шагом должно быть определение того, почему и как происходят эти нарушения, смена тех, кто отвечает за них. В противном случае риск повторения истории остается высоким, и вряд ли что-либо будет меняться в пользу студентов, которые являются наиболее важной частью в любом университете, — прокомментировал Хезе. — Исключительно низкий уровень мотивации среди учителей, скорее всего, обусловлен очень несправедливым распределением денег, выделяемых на заработную плату. Для сравнения, в Германии ректор вуза зарабатывает в 4-5 раз больше, чем преподаватель, а в России — более чем в 20 раз больше! Почему так происходит? У меня нет слов! Что меня действительно удивляет, это безразличие самих студентов к вопросам, связанным с ними, в отношении администрации, учебных программ и студенческих общежитий — всего, за что они платят. Ребята, университет — не детский сад. После четырех лет инвестиций в него, вам нужно гордиться своим дипломом. Вы действительно гордитесь тем, что получаете?»