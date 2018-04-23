В Орловском госуниверситете нашли нарушения закона об образовании

Проверяющие от Рособрнадзора в Орловском государственном университете имени Тургенева нашли ряд нарушений в работе вуза.

Плановая выездная проверка, проведенная в конце марта, касалась соблюдения вузом законодательства в области образования и соответствия содержания и качества подготовки студентов требованиям госстандарта.

В карточке проверки, выложенной на сайте Рособрнадзора, отмечено 31 нарушение, связанное с бюрократическими процедурами в сфере приема студентов или, например, охраны их здоровья. Ряд нарушений касался программ обучения, их обновлений и процентного соотношений интерактивных форм занятий и лекций и так далее.

На устранение всех недочетов вузу дали 1-2 месяца. На это время его аккредитация приостановлена. В пресс-службе ОГУ корреспонденту «АиФ-Черноземье» пояснили, что это стандартная процедура при выявлении нарушений для любого вуза и на процесс обучения в университете приостановление аккредитации ни как не повлияет.

Напомним, внимание к Орловскому госуниверситету привлек один из его студентов — 47-летний немец Йорн Хезе. Он рассказал СМИ и проверяющим органам о неприемлемых условиях проживания в вузовском общежитии, а также возмутился слабым уровнем мотивации преподавателей, администрации и студентов вуза.