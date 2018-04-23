Ещё
В одной из школ Рязанского района проведут предпрофильную программу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В одной из школ Рязанского района проведут предпрофильную программу 

Управа Рязанского района 52 минуты назад
Фото: Управа Рязанского района
В школе №777 имени Героя Советского Союза Евгения Михайлова 27 апреля проведут предпрофильную программу. К участию приглашают детей и их родителей. Об этом сообщила заместитель директора учреждения по содержанию образования Мария Смирнова.
— Кроме посещения уроков по профильным предметам ребят ждут мастер-классы, квесты, игры на знакомство со школьным отделением, его учителями, традициями, — пояснила Мария Смирнова.
Вход свободный, но нужна предварительная регистрация на сайте http://sch777uv.mskobr.ru/ads_edu/den_predprofil_noj_shkoly_aprel_2018/.
Начало в 10.00. Школа №777 находится по адресу улица Михайлова, дом 24, корпус 3. (мю)
Управа Рязанского района: последние новости
Воспитанники школы в Рязанском смастерили подснежники из бумаги В школе на Васильцовском Стане состоится день открытых дверей Школьница из Рязанского заняла первое место на литературном конкурсе «Друзья по вдохновению»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин45
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир82
Саргсян подал в отставку709
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение216
Кейт Миддлтон родила52
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение