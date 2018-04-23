В одной из школ Рязанского района проведут предпрофильную программу 

В школе №777 имени Героя Советского Союза Евгения Михайлова 27 апреля проведут предпрофильную программу. К участию приглашают детей и их родителей. Об этом сообщила заместитель директора учреждения по содержанию образования Мария Смирнова.
— Кроме посещения уроков по профильным предметам ребят ждут мастер-классы, квесты, игры на знакомство со школьным отделением, его учителями, традициями, — пояснила Мария Смирнова.
Вход свободный, но нужна предварительная регистрация на сайте http://sch777uv.mskobr.ru/ads_edu/den_predprofil_noj_shkoly_aprel_2018/.
Начало в 10.00. Школа №777 находится по адресу улица Михайлова, дом 24, корпус 3. (мю)