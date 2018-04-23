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В Некрасовке прошел концерт студии «Лазоревый цвет»
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В Некрасовке прошел концерт студии «Лазоревый цвет» 

Управа района Некрасовка 51 минуту назад
Фото: Управа района Некрасовка
В школе № 1595 района Некрасовка состоялся отчетный концерт студии «Лазоревый цвет», действующей при образовательном учреждении.
«Концерт наполнил всех собравшихся радостью, светлыми весенними чувствами, показав богатство и разнообразие народной культуры», — уточняется на сайте школы.
Напомним, что «Лазоревый цвет» — творческая студия школы № 1595, деятельность которой связана с вокальным, хореографическим и художественно-эстетическим направлениями. Студия работает в системе бесплатного дополнительного образования. Традиции и культурные ценности передаются детям в рамках занятий в литературных текстах, художественных композициях, в творческих мастерских, где ребята своими руками создают предметы и артефакты, которые использовали в быту наши предки. (вт)
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