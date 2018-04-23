Школьники из Отрадного стали участниками квеста «Полицеландия»

Ученики 1 «И» и 2 «Ж» классов школы № 950 в минувшую пятницу, 20 апреля, приняли участие в квесте «Полицеландия», который провели для них курсанты колледжа полиции. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, развлекательно-познавательная программа проходила в рамках проекта «Карьерный навигатор: масштаб город» и профориентационных мероприятий для младших школьников «Путешествие в Город мастеров».

— Проходя станции квеста, ребята ознакомились с работой полицейского и повторили правила дорожного движения в игровой форме. В рамках программы дети активно решали ребусы, играли, маршировали, а при выполнении игровых задач смогли проявить себя в качестве полицейского, — рассказали в администрации школы.

По окончанию квеста всем участникам были вручены сертификаты «Почетного жителя Города мастеров». (вт)