Школьники из Рязанского района посетили Государственную Думу

Воспитанники школы №329, которая находится в Рязанском районе, посетили Государственную Думу . Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Ребят провели по кабинетам и рассказали им об отличительных особенностях парламентских фракций. А в заключение мероприятия в качестве бонуса им предложили пообедать в депутатской столовой. Экскурсия получилась интересной, познавательной. Полученная информация поможет ученикам на ЕГЭ по обществознанию и истории, — добавил представитель школы.

Напомним, что школа №329 находится по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 2. (мю)