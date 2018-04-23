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Школьники из Рязанского района посетили Государственную Думу
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Школьники из Рязанского района посетили Государственную Думу 

Управа Рязанского района 58 минут назад
Фото: Мое Люблино
Воспитанники школы №329, которая находится в Рязанском районе, посетили Государственную Думу. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Ребят провели по кабинетам и рассказали им об отличительных особенностях парламентских фракций. А в заключение мероприятия в качестве бонуса им предложили пообедать в депутатской столовой. Экскурсия получилась интересной, познавательной. Полученная информация поможет ученикам на ЕГЭ по обществознанию и истории, — добавил представитель школы.
Напомним, что школа №329 находится по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 2. (мю)
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