Школу в Верхних Печерах построят не раньше 2022 года

Школа в микрорайоне «Верхние Печеры» будет построена не раньше 2022 года. Об этом сообщила председатель постоянной комиссии городской думы по местному самоуправлению Ольга Балакина в ходе заседания 23 апреля.

Напомним, существующие учебные заведения в активно застраиваемом микрорайоне уже переполнены, и вопрос о необходимости строительства новой школы назрел уже давно. Предполагалось, что она будет рассчитана на 1500 детей. Однако, реализовать проект проблематично из-за сложных условий для строительства.

«Согласно информации, которая предоставлена департаментом строительства, в соответствии с которой раньше 2022 года построить школу невозможно. В первую очередь этой действительно связано с тем, что там очень сложный земельный участок. Для того, чтобы его сформировать, нужен не один месяц и даже не один год. Но строить школу надо обязательно. На следующем заседании нашей комиссии мы вновь вернемся к этому вопросу», — сказала Балакина.

Напомним, три новые школы и два пристроя возведут в Автозаводском районе.