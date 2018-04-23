Ещё
Школу в Верхних Печерах построят не раньше 2022 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школу в Верхних Печерах построят не раньше 2022 года 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Школа в микрорайоне «Верхние Печеры» будет построена не раньше 2022 года. Об этом сообщила председатель постоянной комиссии городской думы по местному самоуправлению Ольга Балакина в ходе заседания 23 апреля.
Напомним, существующие учебные заведения в активно застраиваемом микрорайоне уже переполнены, и вопрос о необходимости строительства новой школы назрел уже давно. Предполагалось, что она будет рассчитана на 1500 детей. Однако, реализовать проект проблематично из-за сложных условий для строительства.
«Согласно информации, которая предоставлена департаментом строительства, в соответствии с которой раньше 2022 года построить школу невозможно. В первую очередь этой действительно связано с тем, что там очень сложный земельный участок. Для того, чтобы его сформировать, нужен не один месяц и даже не один год. Но строить школу надо обязательно. На следующем заседании нашей комиссии мы вновь вернемся к этому вопросу», — сказала Балакина.
Напомним, три новые школы и два пристроя возведут в Автозаводском районе.
В городе N: последние новости
26-ти летний преподаватель физкультуры признан учителем года 500 нарушений выявила прокуратура при проверке медпунктов детских садов и школ Физика — основа всего. Где найдут работу последователи Андрея Сахарова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин45
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир82
Саргсян подал в отставку709
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение216
Кейт Миддлтон родила52
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение