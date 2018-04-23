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Завтра — последний день карантина в салехардских школах
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Завтра — последний день карантина в салехардских школах 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
25 апреля ученики вновь вернутся за парты. В управлении Роспотребнадзора ЯНАО сообщили, что карантин закончен.
— За прошедшую неделю заболеваемость среди школьников в окружной столице снизилась на 23 процента. В лечебное учреждение обратились 325 детей за медицинской помощью. При 8 тысячах детей это менее 5 процентов, — рассказала «КС» Людмила Нечепуренко, главный санитарный врач ЯНАО. — Запрет на массовые мероприятия в школах также отменен. В других учреждениях культуры и спорта, где заняты дети, будем подходить индивидуально.
Людмила Александровна отметила, что в детских садах заболеваемость остается высокой. Но о полном закрытии дошкольных учреждений речи не идет, на карантин отправляют отдельные группы.
Всего за прошедшую неделю в больницы округа обратилось 7297 человек с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. Окружной показатель заболеваемости выше порогового значения на 19 процентов.
Чаще болеют дети дошкольного возраста и подростки до 14 лет.
У 274 обследованных лабораторно подтверждены 85 случаев гриппа.
На сегодняшний день образовательный процесс приостановлен в четырех детсадах Приуральского и Шурышкарского районов. Во всех школах Салехарда и в одной школе Пуровского района. Частичный карантин введен в 27 группах 10 детсадов Салехарда, Губкинского, Лабытнанги, Пуровского и Тазовского районов, а также в 21 классе школ Губкинского, Лабытнанги, Пуровского, Красноселькупского и Шурышкарского районов.
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